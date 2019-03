© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Graziano Battistini, procuratore del portiere del Cagliari Alessio Cragno. “Cragno al Napoli? Se n'è parlato spesso, ma non c'è mai stata una vera e propria trattativa. Il Napoli ha scelto Meret e quindi ognuno lavora per la propria strada. Cragno vuole dimostrare di essere uno dei portieri più forti in Italia e vivere questa bella opportunità col Cagliari. Meret è un prospetto molto interessante insieme ad altri portieri tra cui Cragno. Bisogna sempre andarci piano però con i giovani perché il futuro si costruisce nel presente", le sue parole.