Ag. Cragno: "Protagonista al Cagliari, sta dimostrando di essere all'altezza"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Graziano Battistini, agente del portiere del Cagliari Alessio Cragno, ha commentato le ultime vicende legare al suo assistito: "Si parla sempre dei centimetri, quando Kepa è stato pagato ben oltre 70 milioni di euro ed è alto come Alessio. Cragno è un portiere di grandi doti tecniche e atletiche, soprattutto caratteriali. Non è detto che sia più difficile giocare in una grande squadra, lui sta dimostrando di essere all'altezza. E' un professionista serio, che sta contribuendo molto alla salvezza del Cagliari", le sue parole attraverso Radio Crc.