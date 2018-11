Ag. Criscito: "Lo Zenit voleva tenerlo. C'era l'Inter ma ha scelto il Genoa"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Ai microfoni di Radio Marte è intervenuto Andre D'Amico, agente fra gli altri di Domenico Criscito: "Lo Zenit lo voleva tenere, l’Inter lo voleva prendere, alla fine il cuore lo ha portato al Genoa, dove ha affetti e famiglia. L’esonero di Ballardini mi ha sorpreso perché mai come quest’anno Preziosi aveva dato potere all’allenatore anche in fase di mercato, poi richiamare un tecnico che era andato via da poco mi ha ulteriormente colpito, purtroppo quando non arrivano i risultati in Italia a saltare è sempre l’allenatore".