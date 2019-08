© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Patrick Cutrone ha salutato il Milan per sposare la causa del Wolverhampton, ma sarebbe potuto rimanere in Italia. Ne ha parlato il suo agente, Donato Orgnoni, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Cutrone aveva numerosi estimatori, anche in Italia. Tra questi c’era anche il Napoli, ma noi avevamo bisogno di una squadra che gli desse la possibilità di giocare con continuità".