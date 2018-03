Ag. Cutrone: "Presto il rinnovo. Ci sono stati interessamenti dall'estero"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Donato Orgnoni, agente della scuderia Branchini che cura gli interessi, tra gli altri, di Patrick Cutrone, ha parlato della crescita dell'attaccante del Milan sulle colonne di Tuttosport: "Su di lui c'era scetticismo, è una piccola rivincita. Presto rinnoveremo il contratto, nonostante qualche interessamento dall'estero. Ha bisogno di quella serenità che ha trovato De Sciglio. A fine gara fatica a far sbollire la rabbia, non si accontenta mai. Si fissa sui gol che non riesce a realizzare. Questa voglia è la sua forza".