Ag. D'Ambrosio: "I numeri parlano chiaro, l'Inter ha grande attenzione per lui"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L'Inter è vicina a rinnovare il contratto di Danilo D'Ambrosio fino al 2022, come rivelato ieri da TMW. L'agente Vincenzo Pisacane, attraverso le frequenze di Radio Marte, ha detto sul suo assistito: "D'Ambrosio? Ha sempre dimostrato di essere un giocatore importante, i numeri all'Inter parlano per lui: è il terzino con più assist e palle recuperate in Serie A. Si fosse chiamato D'Ambrosinho avrebbe avuto un'attenzione diversa dalla stampa, per fortuna ce l'ha dall'Inter”.