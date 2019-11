© foto di Giacomo Morini

Emerson Figueiredo, agente di Dalbert, ha parlato a La Nazione in merito al futuro del suo assistito: "Non mi stupiscono affatto le sue prestazioni: il fatto che sia diventato un titolare della Fiorentina è un premio per il duro lavoro svolto in questi anni. Dalbert sta andando molto bene, si è subito adattato al nuovo club e mi ha detto che è del tutto pazzo per una città meravigliosa come Firenze. Alla Fiorentina ha la totale fiducia dell’allenatore e di tutti i dirigenti: all’Inter non ha avuto la possibilità di giocare con questa continuità e adesso sta ripagando tutti. Sono in costante contatto con la società viola su questo argomento ma la cosa importante adesso è che prosegua il fantastico campionato di cui finora è stato protagonista".