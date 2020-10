Ag. Dalbert: "Sapevamo che Conte non puntava su di lui. Rennes destinazione ideale"

Rientrato dal prestito alla Fiorentina per Dalbert la permanenza all'Inter è durata giusto qualche settimana. Adesso il terzino brasiliano è tornato in Francia, paese dal quale i nerazzurri lo prelevarono tre anni fa, per sposare il progetto del Rennes. Sul trasferimento del giocatore si è espresso Emerson Figueredo, agente del brasiliano, sulle pagine di FcInterNews: "Ci sono stati tanti sondaggi, dall’Italia all’estero. Dalla Premier a top club di tornei prestigiosi. Alcune squadre non potevano però permettersi l’ingaggio dell’atleta. Altre, come il Saint-Etienne, dovevano prima snellire la rosa. La soluzione del Rennes accontenta tutti: ottimo progetto, prospettive rosee. Parliamo di un club che disputerà la Champions, con una proprietà solida, che oggi paga la totalità del salario del giocatore e ha investito sul prestito oneroso dell’atleta. Eventualmente poi alla fine della stagione potrà riscattare il cartellino del calciatore dell’Inter. Rimanere in nerazzurro? Guardi, sapevamo che Conte non puntasse su Dalbert. Quindi ora pensiamo al Rennes. Vedrà che il ragazzo disputerà una stagione di altissimo livello: giocherà in un campionato che già conosce e avrà continuità di rendimento".