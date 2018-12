© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Leander Dendoncker, calciatore dell'Anderlecht in prestito al Wolverhampton, è stato accostato alla Roma come rinforzo per gennaio. Queste le dichiarazioni a riguardo del suo fratello-agente: "Ho letto questi articoli e sono rumors di mercato. Ci sono tanti nomi menzionati al momento. Se ho parlato con Monchi? Noi stiamo valutando diverse opzioni per Leander, ma non ne abbiamo parlato con Monchi in persona. Innanzitutto, dobbiamo parlare con i Wolves e prendere una decisione giusta insieme al club. Lei dovrebbe chiedere al direttore della Roma di Dendoncker. Io penso che abbiano grandi centrocampisti in rosa in questo momento. Nzonzi, ad esempio, è un profilo di giocatore simile", riporta Tele Radio Stereo.