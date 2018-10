Ag. Dezi: "Calvario sta per finire, permanenza a Parma una sorpresa"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

L'agente di Jacopo Dezi, Diego Nappi, è intervenuto a Radio Marte per parlare del momento del suo assistito: "Forse il calvario sta per finire, si sta mettendo di nuovo in sesto, ha avuto un problema alla schiena, ora sta quasi per rientrare. Lo aspettiamo perché dopo tutto quello che ha passato e dopo una lunga gavetta merita la Serie A, restare a Parma è stata una bella sorpresa", le parole del procuratore del centrocampista ora in forza al Parma.