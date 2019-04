Fonte: firenzeviola.it

© foto di Federico Gaetano

Mariusz Kulesza, agente di Bartolomiej Dragowski, ha parlato a RomaPress del futuro del suo assistito: "Il segreto del suo successo è la continuità nel giocare. Settimana dopo settimana migliora sempre di più. L'ho visto fare così anche ai tempi del Jagiellonia e con l'Atalanta ha dimostrato le sue qualità. Il suo futuro a Firenze? Penso che sia lui che Lafont siano due grandi e giovani portieri e penso che entrambi dovrebbero giocare a grandi livelli. Per questo penso che sia difficile avere due portieri con questa qualità nella stessa squadra. Almeno uno dovrebbe stare in panchina. Se resterà in Italia? Vedremo nelle prossime settimane come si svilupperà la cosa. A Bart piace l'Italia, conosce la lingua e il campionato e sarebbe più facile adattarsi ad un'altra squadra. Un club come la Roma gioca sempre per obiettivi importanti, sarebbe un passo avanti nella sua carriera".