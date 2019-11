© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Edera sta cercando la consacrazione con la maglia del Torino, ma in questa stagione fatica a trovare spazio. Così il suo agente, Beppe Carpi, ha parlato ai microfoni di Tuttosport: "A gennaio cercheremo una destinazione per mandarlo a giocare. Simone è sempre stato un ottimo talento ma ha bisogno di giocare per mostrare il suo valore. Paga il fatto di essersi operato alla fine dello scorso campionato però ora sta bene e aspetta un’occasione”. Nelle ultime sessioni di mercato è sempre stato accostato al Parma, ma anche Mihajlovic lo stima.