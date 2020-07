Ag. Elmas: "Anno positivo, non è facile per nessuno iniziare da Napoli. Bel rapporto con Gattuso"

George Gardi, agente di Elif Elmas, centrocampista del Napoli, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "È stato un anno positivo, di ambientamento, non è facile per nessun giocatore arrivare in Italia con una maglia importante come il Napoli. Si trova molto bene con la famiglia Napoli. Ieri era il giocatore più giovane in campo, nonostante questo credo abbia ben figurato. È un giocatore di personalità che non sente la pressione. Si trova molto bene, si è ambientato, sia lui che la famiglia con cui abita, tra procedendo tutto nella maniera che ci aspettavamo. Lui aveva un buon rapporto con Ancelotti ma anche con Gattuso, rapporto molto bello a livello umano, si parlano in maniera diretta, sente la fiducia di Gattuso ed è molto felice, anche per il futuro".