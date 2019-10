© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dalle pagine del portale egiziano Time Sport arrivano le dichiarazioni di Alaa Nazmy, agente di Mohamed Elneny dell'Arsenal, ha parlato delle voci di mercato che vogliono il suo assistito nel mirino di club italiani fra i quali il Milan: "Milan e Roma hanno provato a prendere Mohamed durante la scorsa finestra di mercato, ma le trattative non sono andate a buon fine. Ha ricevuto più di un'offerta. Ritorno di fiamma a gennaio da parte del Milan? Non posso parlare di una riapertura delle trattative con il Milan per gennaio".