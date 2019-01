Ag. Emerson Palmieri: "Ci sono stati dei contatti. Inter? Non posso dirlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fernando Garcia, agente di Emerson Palmeri, ha parlato ai microfoni di fcinternews di un'eventuale cessione del laterale italo-brasiliano in forza al Chelsea nel mercato di gennaio: "Penso che tutte le grandi squadre europee vorrebbero avere nel proprio organico un grande giocatore come Emerson Palmieri. Ci sono stati alcuni interessamenti, tuttavia niente di formale, quindi per adesso nulla. Inter? Non posso parlare dei club che ci hanno consultato. Non penso che il calciatore possa lasciare il Chelsea adesso”.