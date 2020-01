© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emerson Palmieri è uno dei pezzi pregiati di mercato ed è da tempo nel mirino di Inter e Juventus. Il terzino italo-brasiliano, però, non lascerà il Chelsea in questa finestra di mercato, come ha ribadito il suo agente, Fernando Garcia, a fcinternews.it: "Il Chelsea in questo momento non ha intenzione di privarsi di Emerson. Lui è felice a Londra e quindi ora non cambierà squadra”.