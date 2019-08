L'attaccante del Gremio Everton Sousa Soares è uno dei nomi più ambiti del mercato internazionale, ma l'agente Marcelo Serafini ai microfoni de Il Mattino ne ha parlato così: "Mi dispiace che il Napoli stia spingendo solo ora per Everton: lo scorso anno, prima che il Barcellona acquistasse Arthur sempre dal Gremio, parlammo del mio assistito con il club azzurro. All’epoca erano sufficienti 20 milioni, ora non so se basta il doppio per portarlo via dal Brasile. L’Arsenal era forte sul calciatore prima di acquistare Pepé, con il Milan c’era un discorso molto avviato con Leonardo prima del suo addio alla dirigenza rossonera. Vi posso dire che c’è anche la Juventus che ha chiesto informazioni: se dovessero andar via gente come Cuadrado e Douglas Costa, Everton è il primo nome che ha Paratici sulla sua lista".