© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, il procuratore di Patrice Evra Federico Pastorello ha smentito la voce di un suo ritorno alla Juventus: "Non credo che oggi, per come gioca la Juventus, Patrice possa fare comodo nel ruolo di centrale. Sono convinto gli farebbe molto piacere questa cosa, anche se non ne abbiamo parlato, perché non abbiamo avuto nessun tipo di sentore o di contatto con la Juventus. Ma proprio perché dal punto di vista tattico non è il giocatore che può fare al caso loro. Penso sia proprio fantacalcio".