Ag. Favilli: "Genoa, arriverà suo momento. Piatek non va via a gennaio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Marte è intervenuto Donato Di Campli, agente che ha parlato dell'attaccante Andrea Favilli del Genoa ma di proprietà della Juventus. “Favilli ha perso il treno per il momento a causa dell’infortunio, ma sarà uno dei prospetti più importanti del futuro. Credo che Piatek non andrà via a gennaio, a dire il vero Favilli era stato preso per giocare con Piatek, ma l’infortunio non glielo ha permesso. E’ stato sostituito da un calciatore che in coppia con Piatek sta funzionando e quindi ha perso un’occasione, ma verrà il suo momento", le parole del procuratore.