Ag. Gabbiadini: "Torna dall'Inghilterra arricchito, esperienza eccezionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'agente di Manolo Gabbiadini, Silvio Pagliari, è intervenuto su Radio Marte per parlare dell'attaccante ex Napoli, tornato in A alla Sampdoria: ”Sono contento che Manolo sia tornato in Italia, se è felice lui lo siamo tutti. Lui ormai vive il suo momento, il passato è passato. Ora c’è una bella situazione a Genova per andare in Europa, c’è una società forte, una squadra forte e una bella tifoseria. A Napoli ha fatto 25 gol in 2 anni, sembra sempre che abbia fatto male ma ha fatto bene. Giampaolo gioca con le due punte e secondo noi Manolo è una grandissima seconda punta e può far bene, a Genova ci siamo andati anche per questo motivo tattico. E’ lo stesso ruolo che fece con Benitez in appoggio a Higuain, a Bologna insieme a Gilardino e alla prima esperienza alla Sampdoria con Okaka. Dall’Inghilterra torna arricchito, ha fatto un’esperienza eccezionale, riceve ancora attestati di stima da parte della tifoseria e della società. E’ andato via per l’allenatore con cui non ha fatto quasi un allenamento. Ha peccato un po’ di continuità, ma può capitare visti i tre allenatori cambiati dal Southampton negli ultimi due anni. Tuttavia, nel complesso ha segnato un gol ogni due partite, poi la doppietta in finale di Coppa di Lega a Wembley e il gol salvezza. Ricordo molto bene Fiorentina-Napoli 3-3, eravamo già a Capodichino con la valigia in mano, ma lui entrò e segnò il rigore del pareggio al 94′“.