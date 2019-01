© foto di Insidefoto/Image Sport

"Il West Ham voleva chiudere la trattativa velocemente perché aveva i termini per poter chiudere. Ma non siamo arrivati a un accordo". Così Junior Pedroso, agente di Gabigol, ai microfoni di 'Fcinter1908' per commentare la trattativa che ha riportato Gabriel Barbosa in Brasile per vestire la maglia del Flamengo."E' uno dei migliori club del mondo - prosegue -, tutti i giocatori in Brasile hanno il sogno di giocare per questo grande club”.

Sull'Inter, club che l'ha ceduto nuovamente in prestito fino a fine anno: "Lui ha sempre vivo il sogno di poter giocare nell’Inter”.