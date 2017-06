Ag. Ghezzal: "Roma e Lazio? Zero contatti. Con Tare abbiamo parlato di altro"

Ospite delle frequenze di Radio Incontro Olympia arrivano le dichiarazioni di Oscar Damiani, agente di Rachid Ghezzal del Lione nel mirino di alcuni club italiani: "Ho incontrato Tare ieri a Milano, ci siamo salutati come sempre piacevolmente, parlando di mercato in generale, di un giovane profilo in particolare che al momento non sembra interessare, ma non di Ghezzal. Indi per cui, fino a questo momento la Lazio non mi ha mostrato nessun interesse, tanto meno offerta, per l'esterno offensivo del Lione che ovviamente dal 30 giugno in poi si libererà definitivamente dalla società transalpina. Tuttavia, se Lotito lo volesse, mi chiami pure... Noi siamo qui. Ad onor del vero, nemmeno la Roma si è fatta sentire finora. Quindi non si può assolutamente parlare, per adesso, di un derby romano per Ghezzal".