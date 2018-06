Ag. Giaccherini: "Col Napoli divorzio consensuale. Resterà al Chievo"

Furio Valcareggi, agente di Emanuele Giaccherini, ha parlato cosi a Radio Marte: “La storia tra Giaccherini ed il Napoli è finita con un divorzio consensuale, abbracci ed una stretta di mano. Resterà al Chievo con gli accordi presi già a gennaio. Bravi loro, bravi noi, Emanuele ha amici a Napoli. Con Ancelotti avrebbe avuto più spazio? Non lo so, non ho mai parlato con Ancelotti”.