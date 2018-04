Ag. Giaccherini: "Col Napoli si è lasciato bene, domenica correrà tanto"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sulle frequenze di Radio Crc è intervenuto Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini, che ha parlato in vista di Chievo-Napoli. “Giaccherini sta bene, è felice di essere al Chievo. Ha avuto modo di parlare anche con Sarri, ma non è una novità perché il divorzio è stato consensuale e le parti si sono lasciate bene. Giaccherini nella Juve ha raggiunto l’80% delle presenze con calciatori del livello di Pirlo, Pogba, Marchisio per cui è riuscito a farsi apprezzare. A Napoli c’è stato un equivoco tattico, ma continua a seguire con grande affetto il Napoli e spera vinca lo scudetto. Siamo grati al club che gli ha dato fiducia e Napoli è nel cuore di Giaccherini. Maggio, Mertens, Tonelli, Reina, sono tutti grandi amici del mio assistito. Domenica aspettatevi un Giaccherini serio, che corre”, le parole del procuratore.