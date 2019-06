Ag. Giaccherini: "Con l'Hellas non c'è nulla. Al 50% resta resta al Chievo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Radio Marte, l'agente Furio Valcareggi parla così del futuro dei suoi assistiti, in particolare di Emanuele Giaccherini: "Giaccherini resta al Chievo, con l’Hellas non c’è nulla. Tutto è possibile, che resti o che vada via, diciamo che è tutto al 50%. Under 21? Di Biagio non è stato un fallimento, peccato perchè è un bravo allenatore, ma gli insuccessi si pagano e lascerà”.