Ag. Giaccherini: "Fiorentina? Ci ha provato, ora felice di restare a Napoli"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Furio Valcareggi, procuratore di Emanuele Giaccherini, ha rilasciato una intervista attraverso Radio Kiss Kiss in cui analizza la situazione del calciatore del Napoli dopo la chiusura del mercato: "Giaccherini? Essere considerati incedibili da un top club europeo come il Napoli è motivo d'orgoglio per noi. La Fiorentina ha provato ad acquisire il calciatore, avrebbe fatto tutto quello che c'era da fare e noi, devo dire la verità, ci abbiamo provato. Giuntoli però è un interlocutore severo, con idee chiare e a volte un pò brusco. Io insistevo su una cosa e lui su un'altra ed evidentemente ha vinto il Napoli, con nostra soddisfazione. Il Napoli ci ha detto che non c'erano giocatori più forti di Giaccherini sul mercato che potessero sostituirlo. Senza scaramanzia, io dico che il Napoli vince lo scudetto quest'anno. Il Napoli, avendo uno forte come Giaccherini in panchina, significa che ha in rosa dei giocatori ancor più di valore tra i titolari. Così si vincono gli scudetti, con organici di alto livello. Magari Sarri non è un forsennato del turnover ma i risultati gli danno ragione, perché vince. Giaccherini continuerà ad allenarsi al massimo come ha sempre fatto, con serietà e come se fosse titolare ogni domenica. Emanuele nasce serio e quando c'è bisogno di lui si fa trovare pronto. Tante squadre hanno cercato Giaccherini anche in Europa, siamo stati tre giorni a Praga ma poi dopo è sfumato tutto perché non avevamo una protezione economica adeguata. Insomma, c'erano almeno 7 o 8 squadre pronte a prenderlo".