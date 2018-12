© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Al Napoli di Maurizio Sarri non ha trovato spazio, costringendolo a salutare gli azzurri per trasferirsi al Chievo Verona. Ora Emanuele Giaccherini sta trovando continuità tra le file dei clivensi, mentre il suo agente Furio Valcareggi ha parlato del centrocampista ex Juventus e Cesena attraverso Radio Kiss Kiss Napoli. “Se sono arrabbiato con Sarri? No, lui è un mio amico, ma forse non era il tecnico adatto per Emanuele. Pensate quanto giocherebbe se fosse ora in azzurro”, le parole di Valcareggi.