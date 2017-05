Ag. Gomez: "Con Montella rapporto incredibile, ma la situazione è delicata"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giuseppe Riso, agente di Petagna, Gomez, Cristante e non solo, ha parlato ai microfoni di MilanNews.it dei suoi gioielli: "Papu è un giocatore incredibile, mentre Andrea è unico in Europa per caratteristiche, e può ancora crescere tanto. Deve ancora completarsi, anche se stanno arrivando le chiamate dalle grandi. Papu Gomez al Milan? C'è stato più di qualcosa a gennaio, e con Montella il rapporto è incredibile. Sappiamo che Vincenzo lo vuole con sé, ma la situazione è delicata. C'è prima da parlare con il presidente, poi valuteremo e ragioneremo. Futuro di Zanellato? Partirà con la prima squadra in ritiro, poi valuterà Montella".