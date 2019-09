Ag. Gravillon: "Ascoli per crescere ancora. Meglio in B che riserva in A"

Andrew Gravillon torna in Serie B: dopo essere stato uno dei migliori difensore centrali della serie cadetta negli ultimi diciotto mesi a Pescara, il prodotto del settore giovanile dell'Inter ha vissuto un’estate movimentata: prima il riscatto definitivo dei nerazzurri dal club abruzzese e, successivamente, il trasferimento in prestito secco al Sassuolo. Alla fine è arrivato l’Ascoli: una scelta che l’agente del giocatore, Oscar Damiani, ha spiegato in esclusiva a FcInterNews.it: "Al Sassuolo c’era molta concorrenza: negli ultimi giorni di mercato il club neroverde ha operato in entrata anche nel reparto difensivo. Il giocatore, dunque, ha visto che c’era poco spazio e ha fatto questa scelta, avallata da noi e dall’Inter".

Così è arrivato il prestito all'Ascoli.

“Sì, il giocatore ha preferito fare un passo indietro, con l’obiettivo di giocare da titolare a soli 21 anni in serie B, per continuare il suo percorso di crescita. Per un ragazzo giovane meglio fare un altro anno da titolare in Serie B che la riserva in A”.

Lo volevano altre squadre?

“C’erano dei club esteri interessati, soprattutto dalla A francese, ma abbiamo preferito continuare l’esperienza in Italia”.