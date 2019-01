Ag. Gravillon: "Non c'è interesse della Roma. Giugno? Decide l'Inter"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Crescenzo Cecere, agente di Andrew Gravillon, ha parlato ai microfoni dell'emittente radiofonica TeleRadioStereo, smentendo l'interesse giallorosso per il suo assistito: "Non c'è interesse, perché non ho avuto contatti con Monchi. Fa piacere essere accostati ad un club del genere, ma non ho mai parlato con la Roma. Al momento Andrew non si muove, perché c’è un accordo tra Pescara ed Inter, quindi escludo ci siano possibilità di un trasferimento immediato alla Roma. È un giocatore del Pescara, ma con un accordo di recompra da parte dell’Inter, che a giugno deciderà se riportare a Milano il ragazzo".