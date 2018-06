Ag. Guedes: "Lazio grande club ma ora sta bene in Brasile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Roger Guedes (21) è finito nel mirino della Lazio, mentre l'agente dell'attaccante brasiliano - in forza all'Atletico Mineiro ma di proprietà del Palmeiras - ha parlato attraverso le colonne del portale Lalaziosiamonoi.it allontanando il trasferimento a Formello. "Non c’è niente per ora: la Lazio non mi ha contattato e penso di poter tranquillamente dire che non abbia parlato neanche col Palmeiras. Roma è una città fantastica e la Lazio è un grandissimo club, ma il giocatore sta bene in Brasile adesso. È del Palmeiras ed è in prestito all’Atletico Mineiro, dove attualmente è capocannoniere del campionato. Sta bene lì e non è neanche giusto parlare di altro ora anche per rispetto dei tifosi”, le parole del procuratore che ha poi allontanato la possibilità di avere il passaporto comunitario da parte del suo assistito: "In realtà, Roger ha una nonna che ha soltanto la cittadinanza tedesca, ma è nata e ha sempre vissuto in Brasile. Per questo motivo penso sia complicato che il giocatore possa ottenere in qualche modo il passaporto da comunitario. Non voglio dire impossibile, ma certamente uno scenario molto difficile”.