Ag. Hakimi: "Napoli grande squadra, ma ha contratto lungo col Real"

© foto di J.M.Colomo

Alejandro Camano, agente dell'esterno del Real Madrid Achraf Hakimi, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per fare il punto sull'interesse dei partenopei nei riguardi del calciatore marocchino. “Adesso il Real ha il problema dell’allenatore. Bisogna capire prima le intenzioni del futuro tecnico. Quando ci sarà, allora si potrà parlare di giocatori, di prestiti e di cessioni. Hakimi gioca in Primavera, ha un contratto lungo col Real Madrid. Non è in scadenza, ha firmato per 5 anni lo scorso anno. Il Real lo tiene molto in considerazione. Il Napoli è una grande squadra, sarebbe un privilegio per Achraf giocare con la maglia azzurra ma non ho sentito Giuntoli", le parole del procuratore.