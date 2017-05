Ag. Hamsik: “Ha un problemino fisico. Scudetto? Napoli si rinforzerà”

© foto di www.imagephotoagency.it

Martin Petras, uno degli agenti di Marek Hamsik, ha parlato del capitano del Napoli attraverso Radio Crc. “Ha un problemino, ma deciderà lo staff medico e tecnico. Magari facendo 60-70 minuti o facendolo riposare per poi averlo al top nelle prossime. Sarà certamente fatta la scelta giusta. In Italia non ci sono partite facili, anche se sulla carta quella col Cagliari è una delle più facili ed un turno di stop non sarebbe male per poi averlo al 100% nelle prossime ed evitare di peggiore la situazione. Non sta a noi, però, decidere. Poi Hamsik vorrebbe giocare sempre, è normale, ma deciderà con lo staff. Scudetto? Sì, la squadra è forte. Gioca bene, hanno perso dei punti, ma l'obiettivo sicuramente sarà di provarci. La squadra si rinforzerà, l'anno prossimo potrebbe essere quello giusto per coronare il suo sogno e quello dei napoletani", ha detto.