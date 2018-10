Ag. Hamsik: "E' felicissimo: contro i Reds una delle migliori partite"

© foto di www.imagephotoagency.it

A Radio Marte è intervenuto Martin Petras, uno degli agenti dell'entourage di Marek Hamsik: "Io dissi tempo fa che a fine settembre/inizio ottobre avremmo visto il vero Napoli, ieri è arrivata una grande prestazione di tutta la squadra, con un gran risultato nel finale, il Liverpool non ha fatto un tiro in porta. I numeri parlano chiaro, la sensazione è che è stata una delle migliori partite di Ancelotti e anche di Marek, dopo i 5 gol presi in amichevole a luglio non era un risultato scontato. Hamsik l’ho sentito dopo la partita, era molto contento, è uscito stremato ma al gol di Insigne è corso subito verso i compagni, la felicità va sempre condivisa con i compagni. Dopo 2 giornate 4 punti me li immaginavo, magari un pareggio col Liverpool e una vittoria con la Stella Rossa, ma il pareggio a Belgrado ci può stare. Ieri il Napoli ha dimostrato di potersela giocare con tutti, anche a Torino in 10 uomini ha rischiato di pareggiare, gli azzurri sono forti".