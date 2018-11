Ag. Hamsik: "Napoli ha più forza dalla panchina. Scudetto, ci riproverà"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli: “Lo Scudetto è stato vicino, ci si riproverà. Il campionato è lungo, mancano tantissime partite, magari si aggiunge l’Inter, magari sarà una lotta tra loro tre, il Napoli sicuramente ci proverà, secondo me si decide nelle partite che non ti aspetti, questo sarà fondamentale. La Juve, anche se le ha vinte quasi tutte, ha pareggiato in casa. Quest’anno il Napoli ha più forza già dalla panchina, va bene cosi. Champions? Dopo il sorteggio non ci credeva quasi nessuno, quindi dopo mancano due partite ma credo che le possibilità di passare il turno sono tantissime, c’è una partita fondamentale in casa, poi si deciderà tutto ad Anfield ma anche lì il Napoli se la gioca”.