Ag. Hamsik: "Napoli, obiettivo Scudetto. Sta imparando il nuovo ruolo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Radio Crc è intervenuto Martin Petras, uno degli agenti dell'entourage di Marek Hamsik: "Sinceramente non mi aspettavo la vittoria del Napoli a Roma. Scudetto? La Juventus ne ha vinte due, il Napoli pure, l'Inter che era favorita ha solo un punto, la Lazio due sconfitte, la Roma gioca oggi... Il Napoli è sempre favorito, la squadra è rimasta insieme e si è migliorata, c'è un grande gruppo e questa è una forza importante. Deve esserci l'obbligo di provare a vincere lo Scudetto, bisogna puntare su quello, poi piano piano verranno fuori anche le altre cose, anche se col cambio di guida tecnica bisogna sempre avere un po’ di pazienza. Dopo la partita Marek era molto sereno e tranquillo, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Castel Volturno, quindi non c’è nessun problema. La squadra si sta trasformando per fare il gioco più adatto alle idee di Ancelotti e alle caratteristiche di Hamsik. E’ un lavoro che necessita mesi, occorre pazienza. La nuova posizione di Marek? Non possiamo aspettarci che farà tutte le partite da 7 in pagelle, ci saranno alti e bassi, sperando che ci siano più alti che bassi. E' un ruolo nuovo che imparerà solo giocando, bisogna essere anche pazienti. Ieri era molto contento. Ora la Samp... Sarà una partita difficile, ma speriamo che prima della sosta si riesca a vincere, in modo da stare tutti più tranquilli".