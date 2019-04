Ag. Hamsik: "Napoli, tornerà per i saluti. Mertens-Cina? Lui non vuole"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Attraverso le frequenze di MC Sport, durante la trasmissione 'A Tutto Napoli', è intervenuto Martin Petras. L'agente di Marek Hamsik, ex capitano del Napoli ora al Dalian Yifang, ha commentato il momento vissuto dal suo assistito e il momento della formazione partenopea.

Il Dalian ha conquistato due punti nelle prime tre gare del campionato cinese, perdendo il derby nell'ultimo weekend contro i fratelli Cannavaro. Serve tempo per ambientarsi a un calcio diverso. "Sicuramente, lui è arrivato due settimane prima del campionato. E' stato in città per la prima volta lunedì o martedì scorso, quindi ha vissuto ancora poco tempo a Dalian".

Intanto Mertens ha segnato ed è a quota 103 gol con la maglia del Napoli, Hamsik è a 121. Ora Marek teme di essere raggiunto? "Marek non teme di perdere questo titolo, sono molto amici. Anzi, glielo augura perché loro non c'è rivalità. Se Mertens dovesse continuare a fare gol, vorrà dire che merita di diventare il miglior realizzatore della storia del Napoli".

In futuro possiamo aspettarci Mertens e Hamsik di nuovo in squadra insieme? E' possibile un futuro cinese per Dries? "Non so, sono amici ma con Marek non abbiamo parlato della Cina. Dries anche pubblicamente ha detto che in Cina non vuole andare. Poi, ovviamente, sa lui cosa fare in futuro: se restare in Europa e magari ancora a Napoli. Solo lui può dirlo".

Hamsik è stato dieci anni a Napoli, quanto gli manca la piazza partenopea? "E' normale che gli manchi, ma la vita va avanti. Da un mese ha iniziato questa nuova esperienza, ora approccia con la nuova realtà. Sta conoscendo la città, mi ha detto che Dalian è bellissima. Napoli gli manca e gli mancherà sempre, questo è chiaro".

Non s'è parlato ancora di un ritorno a Napoli per un saluto ufficiale? "Dopo la sfida contro la Sampdoria non c'è stato un saluto perché non c'era ancora nulla di firmato, lui attendeva prima l'ufficialità per poi pensarci. Vedremo quando potrà tornare al San Paolo, in estate il campionato in Cina non è fermo. Fa sosta ad agosto, dunque bisogna trovare le date utili per tornare qualche giorno. Non so quando tornerà, non ne abbiamo ancora parlato ma prima o poi tornerà. Questo è sicuro".