Ag. Hamsik: "Ogni anno voci sull'addio, puntualmente resta a Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A Radio Marte è intervenuto Juraj Venglos, procuratore di Marek Hamsik che ha fatto il punto sul centrocampista del Napoli. “Ogni estate c’è una squadra che si interessa a Marek e due anni fa - ha detto - anche il Borussia Dortmund ha preso informazioni. C’è stato un interesse, ma le parti non sono mai state vicinissime. E’ da anni ormai che diciamo: a fine stagione tutto può succedere poi però succede che ogni anno Hamsik resta, gioca e segna. Come sempre, dico che non sappiamo cosa potrà succedere a fine anno, andiamo avanti così”.

Sul nuovo ruolo: "In questa nuova posizione Marek è molto utile al Napoli e rispetta le scelte dell’allenatore. E’ vero che non gioca tutte le partite, ma quando gioca è sempre determinante e contro la Stella Rossa è stato uno dei migliori in campo. E’ tranquillo circa la gestione che Ancelotti fa di lui.”

Sulla corsa scudetto: “Il campionato è lungo, ma la Juve è la più forte e anche quest’anno è la favorita. Non c’è solo il Napoli che gli darà battaglia fino alla fine, anche Roma, Inter e Lazio diranno la loro ma sarà difficile perché la Juve si è anche rinforzata. Non sarà facile, ma il Napoli può lottare per lo scudetto, poi in primavera capiremo dove si troverà la squadra azzurra”.

E in Champions? “Liverpool-Napoli sarà una gara molto difficile, ma Marek è felice di giocarla perché i grandi giocatori vogliono sempre giocare queste partite. L’augurio è che a fine partita a gioire saranno i tifosi del Napoli. Occhio però perché il passaggio del turno non sarà facile, ad Anfield non è mai facile".

Sui record: "Ad Hamsik non frega nulla di difendere i record. Anzi, spera che Mertens lo superi perché il successo dell'attaccante equivale al successo del Napoli”.