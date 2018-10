Ag. Herrera: "Hector grande professionista. Non abbiamo chiesto 6 mln"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alcuni giorni fa il presidente del Porto, Jorge Pinto da Costa, ha attaccato Hector Herrera affermando che il centrocampista avrebbe chiesto ben 6 milioni di euro per il rinnovo. Cifra che, secondo quanto riportato da O Jogo, sarebbe però lorda e non netta. Queste le dichiarazioni dell'agente del calciatore al quotidiano portoghese: "Questo è il più importante contratto della sua vita. Tutti sanno che Hector è un grande professionista, che non ha mai creato problemi e che si è sempre impegnato al massimo, anche nei momenti difficili. Alla fine della scorsa stagione parlai con il Porto e chiesi uno stipendio di livello europeo. Molti ora penseranno quei sei milioni dichiarati dal presidente, ma le sue sono state dichiarazioni grossolane".