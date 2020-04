Ag. Hurtado: "La Roma? In realtà è la Juventus che ha chiesto informazioni"

Il procuratore di Jan Hurtado, Rodolfo Baque, ha confessato dell'interessamento della Juventus per il suo assistito in una intervista a Radio La Red, una emittente argentina. "Se dicessi i club che mi han chiamato per lui... Dalla Juventus è arrivato qualcuno a chiedere di lui. I due numeri nove che cercano sono Gaich e Hurtado, in Argentina. La Roma? Era molto amico di De Rossi, abitava di fronte a casa sua e lo portava tutti i giorni agli allenamenti. Dalla Roma non ho ricevuto chiamate e dal Boca non mi han detto nulla. Il giocatore comunque vuole giocare al Boca".