Ag. Hysaj: "Elseid vuole rimanere a Napoli. Anche senza Sarri"

© foto di Federico De Luca

Mariu Giuffredi, agente del difensore del Napoli Elseid Hysaj, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul futuro del suo assistito dai microfoni di Radio KissKiss: "Tanti pensavano che Sarri fosse rimasto e comunque nessuno si aspettava l'arrivo in un allenatore tra i più forti al mondo come Ancelotti. Avevo già detto in passato che Hysaj sarebbe rimasto con o senza Sarri. Stavamo già parlando nei mesi scorsi del rinnovo di contratto, poi ci siamo fermati per la lotta scudetto. La nostra volontà è quella di restare, poi nel calciomercato tutto può succedere".