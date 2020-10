Ag. Hysaj: "Il rinnovo non può dipendere da Gattuso. Rincorro il Napoli da 2 anni, sono stanco"

A Radio Punto Nuovo è intervenuto Mario Giuffredi, agente di Hysaj, Mario Rui e Di Lorenzo: "Il Napoli ha tre terzini ed è difficile trovare di meglio. Hysaj, da quando è arrivato Gattuso, sta facendo benissimo. Solo con Ancelotti ha avuto una flessione. II rinnovo? Non è legato al rinnovo di Gattuso. Non deve rinnovare se resta il mister: sono due anni che corro dietro al Napoli per il rinnovo. Mi sono stancato: ora è giusto che vagli le proposte che arrivano. Se il Napoli farà la proposta giusta, allora resterà, altrimenti fra tre mesi firmerà con chi gli pare. Non deve restare solo se resta Gattuso, il Napoli deve credere in lui. Il calciatore ed io vogliamo aspettare un attimo. Se il Napoli non crede fermamente di potersi giocare quest'anno lo scudetto non lo vincerà mai più. Bisogna approfittare del momento di ricostruzione della Juventus. Il club azzurro ha tenuto tutti i migliori giocatori che gli servivano. È un gruppo di giocatori tutto dello stesso livello. Bakayoko è un signor giocatore e un bravissimo ragazzo".