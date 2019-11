© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Mario Giuffredi, agente di Di Lorenzo, Hysaj e Mario Rui, parla ai microfoni di Radio Kiss Kiss smentendo l'ipotesi, circolata in queste ore, di uno scambio tra Hysaj e Florenzi, col primo in giallorosso e il secondo in azzurro: "Lo scambio credo sia fantasia. Hysaj piace alla Roma dall'estate, ma bisogna vedere tante cose perché l'infortunio di Malcuit ha creato problemi di strategia sia a noi che credo al Napoli e bisogna capire a gennaio la direzione da prendere. La zona scomoda è quella del contratto perché a fine di quest'anno Hysaj potrebbe liberarsi gratis dopo 6 mesi, quando l'anno scorso potevano prendere cifre importanti dal Chelsea, ma dopo Jorginho chiusero ad altre cessioni".