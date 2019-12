Ag. Hysaj: "Spero giochi di più con Gattuso. A gennaio vedremo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mario Giuffredi, agente di Elseid Hysaj e Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni suoi suoi assistiti ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ieri sono stato a Castel Volturno per parlare con presidente e Giuntoli della situazione di Hysaj. Quest'anno è stato poco utilizzato e non ce lo aspettavamo. Capisco Mario Rui, capisco Di Lorenzo, ma tante volte Ancelotti poteva usufruire anche delle prestazioni di Hysaj. Spero che Gattuso possa dargli più spazio e convincerlo a rimanere. Se da qui a gennaio avrà poco spazio, andrà via. Se invece giocherà, proverà a dare il suo apporto fino a giugno. In estate ci siamo accordati col Napoli per Di Lorenzo, poi sarebbe dovuto uscire Hysaj. Prima di fare l'operazione Di Lorenzo ho chiamato in causa Hysaj, gli ho quasi chiesto il permesso, lui mi ha detto che condivideva la mia strategia. Alla fine però non è andato via. Ieri ho cominciato a fare qualche ragionamento con la società, a cui non conviene tenerlo se non gioca, anche dal punto di vista economico visto che in estate poi sarà in scadenza. Per tre anni Hysaj è stato il miglior terzino della Serie A".