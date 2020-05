Ag. Iliev smentisce il Botev Plovdiv: "È un giocatore dell'Inter, abbiamo deciso"

vedi letture

Kaloyan Ivanov, agente di Nikola Iliev, ai microfoni di FcInterNews ha voluto replicare alle affermazioni di Asen Karaslavov, team manager del Botev Plovdiv, che ieri aveva smentito apertamente la notizia dell'accordo raggiunto per il trasferimento del giocatore a Milano: "Nikola è di fatto già un giocatore dell’Inter. Io e lui abbiamo preso questa decisione e il ragazzo è molto felice. Non ci sono dubbi su questo. Abbiamo raggiunto un accordo con i nerazzurri e quando le frontiere saranno nuovamente riaperte, firmeremo il contratto e metteremo nero su bianco”. Sul giocatore era forte il corteggiamento di Ajax e Benfica. Proprio i portoghesi, a detta di Karaslavov, erano ancora fortemente in corsa per il trequartista bulgaro di 16 anni.