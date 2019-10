Ag. Immobile: "Dichiarazioni di Gasperini gravi e inaccettabili"

Marco Sommella, agente di Ciro immobile, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport dopo le accuse ricevute dal suo assistito da parte di Gian Piero Gasperini: "Era deluso, nervoso, molto dispiaciuto. Le dichiarazioni di Gasperini sono gravi e inaccettabili. Ciro era arrabbiato perché arrivano da un allenatore esperto, non da un tifoso. Non è un simulatore e dà fastidio essere tirati in ballo a sproposito. Se cade o inciampa in area la prossima volta, pensate a Firenze, cosa succede?? Questo dispiace. Non può essere messa in dubbio la sua correttezza".