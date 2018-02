Ag. Immobile: "In passato sarebbe andato di corsa al Napoli"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In vista di Napoli-Lazio, parla l'agente di Ciro Immobile. Marco Sommella, procuratore dell'attaccante nato nella provincia napoletana ma in forza ai biancocelesti, ha detto a Radio CRC: "Quella con il Napoli è una partita che sente molto, anche se non è mai stato fortunato quando ha giocato contro i partenopei. Non so se il Napoli busserà alle porte della Lazio quest'estate, ma non penso che la società biancoceleste decida di privarsene se dovesse raggiungere traguardi ambiziosi. Avrebbe fatto comodo, in questo momento al Napoli, avere un giocatore come Ciro da 22-25 gol sarebbe stato di grosso aiuto. Nei due anni che è stato all'estero, sarebbe corso al Napoli in caso di chiamata, ma i matrimoni si fanno sempre in due. Se Insigne gli ha mai chiesto di venire al Napoli? Se fosse dipeso da lui...ma non si occupa di contratti (scherza, ndr)".