Prima di chiudere per Hamsik, il Dalian Yifang ha provato a strappare alla Lazio anche Ciro Immobile. Ricevendo però un no secco del club capitolino. Ne ha parlato il suo agente, Alessandro Moggi, ai microfoni di Sky Sport 24: "C'è stato un rischio molto leggero, la Lazio non pensa di privarsi di Ciro, che da parte sua sta benissimo alla Lazio. È normale che possa essere seguito da molti club in giro per il mondo".

Se dovesse ripresentarsi una qualche offerta?

"Non so se si ripresenterà, ma senza dubbio verrebbe rimandata al mittente".

Un parere sulla situazione di Spalletti in casa Inter?

"Spalletti è un ottimo allenatore, all'Inter sta avendo un momento complicato, è giusto che un allenatore venga confermato e gli venga data fiducia".