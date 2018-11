Ag. Inglese: "Futuro a marzo. Non so se il Parma può riscattarlo"

Fonte: tuttonapoli.net

Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese, ha parlato anche ai microfoni di Radio Marte: "Restare a Napoli? Roberto sicuramente avrebbe trovato il suo spazio, perché quello che sta facendo Ancelotti è qualcosa di grande, stanno giocando tutti e vincono sempre, però parlare dell’attacco del Napoli in questo momento non mi sembra corretto, stanno facendo tutti benissimo. Il Napoli ha cercato in tutti modi di tenere Roberto in estate, onestamente nessuno si aspettava un cambio così radicale rispetto allo scorso anno a livello tattico e di gestione. Avrebbe fatto comodo agli azzurri, lui è bravo nelle palle sporche, fa salire la squadra, Giuntoli lo conosce bene, c’ha visto lungo, è una scommessa ma fino a un certo punto, andare in doppia cifra con il Chievo non è semplice. Non so se il Parma abbia la liquidità per comprarlo, ma sono cose di cui parleremo verso marzo".