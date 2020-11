Ag. Insigne: "Lorenzo come CR7 e Ibra, le loro assenze pesano. Rinnovo? Nessun incontro"

vedi letture

A Radio Crc è intervenuto Vincenzo Pisacane, agente di Lorenzo Insigne, assente in occasione della sconfitta interna del Napoli domenica contro il Sassuolo. "Quando mancano calciatori del calibro di Lorenzo, Cristiano Ronaldo e Ibrahimovic, una squadra ne risente - ha detto Pisacane a - la loro presenza è importante anche negli allenamenti. Guardare questi campioni allenarsi è uno stimolo per tutti". Per chiudere, una precisazione sui contatti tra il Napoli e l'entourage di Insigne per discutere del rinnovo. "Finora non c'è stato alcun incontro col Napoli per parlare di rinnovo e non c'è ancora alcun appuntamento in programma".